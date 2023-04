MacBook Pro 13" (2022) con lo sconto del 20% su Amazon: imperdibile

Il MacBook Pro 13″ (2022) con processore Apple Silicon M2 si porta a casa con soli 1299,99€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che è un costo estremamente contenuto per uno dei portatili più incredibili che vi siano in circolazione. Costa poco ma offre tanto. Inoltre, grazie ad Amazon riceverete moltissimi vantaggi esclusivi che ve li elencheremo di seguito

Intanto, dobbiamo ricordarvi che questo portatile, al momento della sua uscita (per via del suo costo di listino di 1629,00€) non era affatto un buon affare, ma adesso, grazie agli sconti di Amazon, diventa un Best Buy irrinunciabile. Vi invitiamo ad effettuare l’acquisto nel breve periodo se siete interessati perché potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

MacBook Pro 13″ (2022): impossibile non amarlo a questo prezzo

Fra i vantaggi di Amazon dobbiamo sicuramente ricordare che vi sono le spese di spedizione incluse nel prezzo, ma anche la consegna sarà celere e immediata. In pochissimi giorni il device sarà presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Non di meno si può usufruire della possibilità di restituire gratuitamente il gadget entro un mese dall’acquisto. Infine, vi è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

MacBook Pro 13″ (2022) ha un processore potente che assicura performance strepitose anche nel montaggio video, ma non solo. Ha una pratica Touch Bar molto comoda e pratica nell’uso quotidiano e un design iconico con tanto di schermo Retina LCD IPS da 13 pollici. L’autonomia è spaventosa, così come le prestazioni. A 1299,99€ è il best buy del giorno su Amazon, ma siate veloci.

