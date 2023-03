MacBook Pro 13" (2022): a questo prezzo è IMPERDIBILE (-330€)

Se state cercando un laptop potente, premium ma che non costi troppo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Abbiamo scoperto, girovagando su Amazon, che il MacBook Pro 13″ (2022) oggi costa solo 1299,00€ al posto di 1629,00€. Come vedete voi stessi, il risparmio è incredibile, pari al 20% sul prezzo di listino. Risparmierete subito 330€. Vi consigliamo di approfittarne perché ora è davvero un Best Buy. È vero, costa quanto il MacBook Air (2022) – sempre tenendo conto del suo street Price – ma in realtà il Pro 13″ è più potente perché ha un sistema di dissipazione del calore. Questo implica che, nei carichi più pesanti e nelle operazioni più complesse, il device riesca a sprigionare più potenza del modello privo di ventole (fanless).

MacBook Pro 13″ (2022): perché comprarlo da Amazon?

Insomma, se cercate performance e volete un prodotto all’ultimo grido, con un design alla moda, con la Touch Bar e con una tastiera comoda per la digitazione prolungata, vi consigliamo proprio questo MacBook Pro 13″ (2022). Lo trovate su Amazon e ci sono anche le spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna sarà gratuita e immediata: in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. Si può effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo del PC in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, avrete un anno di garanzia con Apple e due anni con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Questo laptop è eccezionale: processore Apple Silicon M2, sistema di dissipazione next-gen, design alla moda, Touch Bar, schermo LCD Retina da 13″ IPS, quattro porte Thunderbolt, tastiera ergonomica, batteria che assicura un’autonomia spaziale e poi è leggerissimo.

Con un risparmio medio di 330€ vi consigliamo di acquistarlo subito prima che terminino le scorte su Amazon. A 1299,00€ potrebbe andare a ruba; siate veloci.

