MacBook Pro 13" (2017) con i5: ha ancora senso nel 2023?

Oggi, girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta veramente molto particolare. Abbiamo notato che il MacBook Pro da 13″ del 2017 con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD, senza Touch Bar, in colorazione Silver, si porta a casa con soli 602,00€, spese di spedizione incluse. Il PC è un ricondizionato ma in condizioni eccellenti; la domanda allora, sorge spontanea: ha senso acquistarlo oggi a questa cifra?

MacBook Pro 13″ (2017): a chi si rivolge?

La risposta non è semplice e immediata, ma ovviamente è positiva, a patto che dobbiate farne un utilizzo ben preciso. Ci spieghiamo meglio. La decisione di acquistare un MacBook Pro 13″ con processore Intel Core i5 del 2017 dipende dalle vostre esigenze specifiche e dal vostro budget. Quale sarà l’utilizzo che intende fare con il computer?

Questo laptop va benissimo per le operazioni classiche: navigazione web, gestione mail, uso office e amministrativo, ma va bene anche per l’elaborazione di contenuti e documenti multimediali leggeri. Se siete studenti o non avete esigenze specifiche, andrete sul sicuro con questo portatile. Ovviamente, se siete videoeditor professionisti o videomaker, grafici, fotografici e via dicendo, vi suggeriamo l’acquisto di un Mac con Apple Silicon.

Di fatto, tenete presente che i MacBook Pro basati su processori Intel sono stati sostituiti dai modelli con processori Apple Silicon (come l’M1) a partire dal 2020. I nuovi Pro con processori proprietari offrono prestazioni più elevate, una migliore efficienza energetica e una durata della batteria più lunga rispetto ai modelli precedenti con processori Intel, ma costano molto di più. L’unica offerta che abbiamo trovato oggi è quella del MacBook Air M1 (2020) a 907,99€, una valida alternativa a questo con chipset “vecchio”, ma costa molto, molto di più.

In definitiva, se avete bisogno di un computer per utilizzi di base e volete un’offerta conveniente per un MacBook Pro 13″ del 2017, questa è la vostra occasione. A soli 602,00€ sarete anche coperti da un anno di garanzia con Amazon Renewed.

