MacBook: non si può inserire il Face ID, per ora

La tecnologia per incorporare il sensore Face ID nei display dei nuovi MacBook “non esiste” al momento; questo è quanto afferma il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

No, non vedremo il Face ID su un MacBook

È improbabile che il primo Mac di Apple con Face ID sia un MacBook perché la tecnologia necessaria per incorporare l'hardware di autenticazione in un sottile display per laptop non esiste ancora, secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

Gli ultimi pensieri di Gurman sull'argomento sono apparsi nella sezione “Domande e risposte” della sua ultima newsletter “Power On“. Sul fatto che ‌Face ID‌ in arrivo su un computer della mela, Mark scrive:

Face ID era nelle carte per l'iMac M1 originale. Naturalmente, l'iMac è il Mac più spesso con un display integrato poiché i laptop Apple hanno schermi abbastanza sottili. A questo punto, la tecnologia per incorporare Face ID nei sottili display del MacBook non esiste. Quindi, se Face ID arriva sul Mac, penso che sarà prima su un iMac o su un monitor esterno. Apple ha sicuramente lavorato su questo, ma il tempo dirà se lo lanciano.

Presentato per la prima volta nel 2017 con il lancio dell'iPhone X, il sistema di riconoscimento facciale del colosso di Cupertino ha sostituito il Touch ID nella maggior parte dei successivi iPhone e iPad dell'azienda, e i rumor hanno inevitabilmente suggerito che un futuro Mac avrebbe adottato la suddetta tecnologia.

Tornando indietro nel tempo, Gurman, in passato, aveva dichiarato che Apple intendesse lanciare il suo primo Mac con ‌Face ID‌ “entro un paio d'anni” e che aveva inizialmente pianificato di includerlo nell'iMac da 24 pollici del 2021, ma le cose sono cambiate all'ultimo.

Oltre alle limitazioni tecniche, ci sono anche questioni pratiche relative all'implementazione di ‌Face ID‌ su un Mac. Ad esempio, sbloccare un Mac dalla modalità di sospensione utilizzando ‌il Face ID‌ sembrerebbe ragionevolmente semplice, ma utilizzarlo per autenticare azioni come gli acquisti significherebbe presumibilmente che dovrebbe essere confermato dalla pressione di un pulsante fisico o forse essere utilizzato insieme a ‌Touch ID‌.