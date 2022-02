iMac Pro: potrebbe avere il Face ID (RUMOR)

Secondo quanto riferito, Apple starebbe considerando di inserire il famoso Face ID all'interno della scocca di un futuro iMac Pro, ma al momento non ci è dato saperlo con precisione. Si tratta di una voce di corridoio che ha fatto il giro del web nelle ultime ore.

Il Face ID doveva esser presente già sull'iMac da 24″

C'è un'altra funzionalità di cui il futuro iMac potrebbe disporre. Stiamo parlando del famoso Face ID. Secondo Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima edizione della newsletter Power On, l'anno scorso Apple aveva considerato di aggiungere Face ID al primo iMac da 24 pollici, ma ha cambiato idea all'ultimo minuto. Potremmo vederlo sulla variante Pro?

Nel 2020, ad esempio, Filipe Espósito di 9to5Mac aveva riferito che macOS Big Sur beta suggeriva che Apple intendesse supportare la funzione di riconoscimento facciale sui computer.

Siamo riusciti a trovare una nuova estensione su macOS Big Sur beta 3 con codici destinati a supportare “PearlCamera”. Potresti non ricordare, ma questo è il nome in codice interno utilizzato da Apple per la fotocamera TrueDepth e Face ID, che è stato rivelato per la prima volta con le perdite di iPhone X nel 2017. Codici come “FaceDetect” e “BioCapture” trovati all'interno di questa estensione confermano che Apple sta preparando macOS per il funzionamento con Face ID, poiché questi codici sono simili a quelli utilizzati da iOS. Abbiamo studiato e questa estensione Face ID è stata chiaramente creata per macOS e non è un codice residuo della tecnologia Catalyst.

Il giornalista quindi scrive:

Il Face ID era nei piani per l'iMac M1 originale. Naturalmente, l'iMac è il Mac più spesso con un display integrato poiché i laptop Apple hanno schermi più sottili.

Non è chiaro cosa abbia impedito alla mela il rilascio questa funzione. Gurman fornisce anche alcune curiosità sul sensore in un prossimo laptop. Non aspettatevi che questa funzione arrivi presto. D'altra parte, un altro iMac o un monitor esterno potrebbe ottenere il supporto per il riconoscimento facciale in futuro:

A questo punto, la tecnologia per incorporare Face ID nei sottili display del MacBook non esiste. Quindi, se Face ID arriva sul Mac, penso che sarà prima su un iMac o su un monitor esterno. Apple ha sicuramente lavorato su questo, ma il tempo lo dirà se lo lanceranno.

Ad oggi, si dice che l'OEM di Cupertino stia sviluppando un nuovo display esterno con un processore integrato, come scoperto dai colleghi di 9to5Mac. Non solo, quest'anno verrà lanciato un nuovo iMac da 27 pollici, molto probabilmente un nuovo iMac Pro. Pensate che vedremo il sensore per il riconoscimento del volto sul nuovo AiO? Fateci sapere.