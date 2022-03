MacBook: i nuovi schermi OLED saranno prodotti anche da LG

Secondo quanto si apprende, sembra che LG stia cercando di realizzare dei nuovi OLED da vendere ad Apple; l'azienda coreana mira a competere con Samsung per quanto concerne gli ordini di MacBook della mela. Attenzione: sembra che ci vorranno almeno tre anni prima di assistere ad una simile rivoluzione.

La divisione Display dell'OEM sudcoreano vuole competere con Samsung per quanto riguarda gli ordini dei futuri MB Pro OLED del 2025; questo è quanto si evince da un report online. Non di meno, sembra che la compagnia stia anche preparando i pannelli OLED per i prossimi iPad Pro.

Quando vedremo un MacBook Pro OLED?

Tuttavia, sebbene sappiamo della presenza di un MacBook OLED da diverso tempo, al momento non abbiamo idea di quando potremmo vedere questo ipotetico device, considerando che le ultime proposte godono della tecnologia miniLED.

Facciamo però il punto su quanti differenti schermi sta utilizzando oggi la mela.

LCD IPS con retroilluminazione classica; questo pannello lo troviamo nei MacBook Air e Pro M1 del 2020, oltre che sull'iMac da 24″; presente anche sugli iPhone XR, 11 e SE (2022).

LCD IPS con retroilluminazione miniLED: troviamo questa tecnologia sull' iPad Pro da 12.9″ del 2021 e sui MB Pro da 14 e 16″.

OLED: lo troviamo sugli Apple Watch ma anche su iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro e 11 Pro Max, gamma iPhone 12 e 13.

MicroLED: questa è una tecnologia differente dal miniLED sebbene possa creare più confusione: è più avanzata dell'OLED, più luminosa e sappiamo che Apple ci sta lavorando da tempo, ma è ancora in fase di sviluppo. Probabilmente, la vedremo dapprima su un Apple Watch e solo in seconda istanza su un melafonino.

Fra le altre cose, TheElec afferma che LG vuole riuscire nel suo intento: