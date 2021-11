MacBook Pro con display OLED: Apple in grande ritardo

L'arrivo dei nuovi MacBook Pro con chip M1 Pro e M1 Max ha riacceso l'interesse del settore professional verso le macchine del colosso di Cupertino, ma in queste ore un nuovo rapporto indica che i MacBook Pro di Apple con display OLED sono attesi dopo il 2025.

I MacBook Pro di Apple con display OLED dopo il 2025?

Secondo le informazioni rilanciate da persone informate dei fatti, l'azienda di Tim Cook avrebbe rimandato l'introduzione dei pannelli OLED sugli iPad Air per motivi ingegneristici; oggi, sembra che la compagnia stia affrontando gli stessi problemi anche per quanto riguarda l'implementazione sui MacBook Pro.

Apple sarebbe in stretto contatto con LG e Samsung – i due più grandi e importanti partner dell'azienda per quanto riguarda l'approvvigionamento dei pannelli OLED – per l'acquisto della struttura necessaria all'implementazione del pannello OLED sui nuovi MacBook Pro. Dal quel che sappiamo, sembra che i costi maggiorati e la sfida ingegneristica alla base dell'implementazione dei display OLED, starebbero spingendo Apple a considerare una finestra temporale spostata in avanti e oltre il 2025.

L'azienda californiana ha ancora abbastanza tempo a disposizione per valutare altre soluzioni per la gamma dei MacBook Pro, ma sembra che al momento né LG né Samsung abbiano ricevuto ordini da parte dell'azienda per una commessa di pannelli OLED destinati ai MacBook Pro.