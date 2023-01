MacBook con schermo OLED: arriverà nel 2024

IL noto analista di Apple Ming-Chi Kuo ha appena riferito che il primo MacBook di Apple con schermo OLED arriverà nel corso del prossimo anno. Il debutto sembra che sia fissato per la fine del 2024, in poche parole.

In una serie di post pubblicati sui suoi social, il noto esperto della mela ha ribadito che la tecnologia OLED permetterebbe all’azienda di creare dei computer ancora più sottili e leggeri di quelli che abbiamo in commercio.

MacBook: cosa sappiamo del modello con schermo OLED?

Ad oggi tutti i MacBook hanno dei pannelli LCD, ma i Pro da 14 e 16 pollici dispongono di uno schermo con retroilluminazione miniLED e ProMotion al seguito. Gli OLED, a differenza di questi ultimi, non emettono luminosità e non richiedono una retroilluminazione. Questo garantisce contrasti più profondi, neri più completi e perfino una maggiore autonomia visto che la batteria, in questo caso, si sforza meno.

L’analista non ha specificato che il nuovo OLED sarà un Pro o un Air, ma ipotizziamo più per la prima categoria. Basti tornare indietro al mese scorso per ricordare che l’analista di DSCC Ross Young aveva riferito che la compagnia di Cupertino avrebbe intenzione di svelare un Air da 13″ con schermo OLED nel corso del 2024 insieme ai tablet Pro da 11 e 13 pollici. Ad ogni modo, è solo un’indiscrezione da prendere con “un pizzico di sale”.

In futuro la società di Tim Cook investirà sempre più in questa tecnologia, anche se l’apple Watch Ultra potrebbe pian piano distaccarsi in favore di una feature ancora più avanzata. Il wearable potrebbe venir dotato di uno schermo microLED e il suo debutto pare che sia fissato per il 2025.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il MacBook Air (2020) con M1 è ancora oggi un ottimo affare visto che si trova a soli 969,00€ su Amazon con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo.

