MacBook Air M2 scontato del 20% su Amazon: IMPERDIBILE

Se desiderate un laptop leggero per l’università, per il lavoro, per la gestione della vostra attività o della vostra azienda, abbiamo la miglior soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Non parliamo di un portatile compatto fine a se stesso, ma di una vera workstation in miniatura, che pesa solo 1,2 Kg ma che offre performance strepitose. Ci riferiamo, ovviamente, al Best Buy del momento, l’ottimo MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2. Questo gioiello, di fatto, può essere vostro anche scontato del 20% sul valore di listino. da 1529,00€ infatti, lo pagherete solo 1224,99€, e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo. Inutile dirvi che questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire, ma siate veloci. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

MacBook Air (2022): non pensateci troppo prima che finiscano le scorte

Acquistando il portatile da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma anche le spese di spedizione gratuite e la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto. Come non citare poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, e la garanzia di un anno con il costruttore. Pensate che potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo portatile è una vera macchina da lavoro, dotata del processore Apple Silicon M2, di un display luminoso da 13,6 pollici con notch e cornici sottili, di una batteria che assicura un’autonomia strepitosa e perfino di una tastiera comoda per la digitazione prolungata. A 1224,99€ questo è il miglior laptop fanless (senza ventole) da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.