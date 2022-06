MacBook Air M2: e se arrivasse in nuove colorazioni? (CONCEPT)

Un noto designer americano, nonché editor di 9to5Mac, ha appena realizzato un concept che riguarda il MacBook Air appena presentato da Apple. Come tutti noi sappiamo, il laptop arriva in quattro colorazioni molto classiche ed eleganti (mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento). Il designer ha provato ad immaginare come potrebbe essere il computer con delle colorazioni più frizzanti, più in linea con quelle viste sull’iMac.

MacBook Air: troppo bello colorato

Facciamo il punto: l’OEM di Cupertino ha annunciato i nuovi MacBook Air con processore Apple Silicon M2 al WWDC tenutosi lo scorso 6 giugno 2022. Il laptop è un device fanless (ovvero, senza ventole) che dispone di una buona serie di caratteristiche e di un’estetica che si ispira a quella dei fratelloni Pro da 14 e 16 pollici. Tuttavia, il target di riferimento di questo device sono sicuramente gli utenti consumer. Ecco perché ci saremmo aspettati uno sforzo in più da parte dell’azienda nel rendere il dispositivo più colorato e “frizzante”.

Dove non arriva la compagnia, ci pensano i fan. Il designer Parker Ortolani ha immaginato “come avrebbe potuto essere” il dispositivo se fosse arrivato in tante colorazioni simil-iMac.

Il concept prende ovviamente spunto dall’iMac e dalle sue tinte frizzanti. Anche esteticamente, i richiami all’All in One sono evidenti: bordi piatti, cornici sottili e MagSafe port. Purtroppo, questo gadget è disponibile solo in quattro colori e tutti noi ci aspettavamo le cornici bianche e le tinte super fresche e “giovanili”.

iMac invece, è disponibile in tanti colori (addirittura sette). A proposito, se ne cercate uno, sappiate che su Amazon si trova a 1317,00€ al posto di 1499,00€, un vero affare per quello che offre. Chi ne possiede uno – o ha visto le immagini e i video su YouTube – avrà visto che il desktop presenta una tinta bicolor affascinante (anteriormente è più chiaro e posteriormente invece, ha toni più scuri).

Il render di Ortolani prende spunto da questo elemento estetico, con l’interno chiaro e il posteriore e la zona attorno alla tastiera dalla colorazione più cupa.

Ad ogni modo, non disperiamo: Apple potrebbe sempre decidere di introdurre le tinte simil-iMac fra pochi mesi o, secondo il nostro punto di vista, questa potrebbe essere una sorpresa che l’azienda riserverà all’iconico modello da 12 pollici che si dice essere in cantiere in questi mesi.

