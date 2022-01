MacBook Air in sconto: con chip M1 VOLA tant'è veloce

Un laptop come MacBook Air non può che essere un vero punto forte. Se sei alla ricerca di un prodotto che ti possa supportare in ogni tuo gesto quotidiano questo dispositivo fa veramente al caso tuo. Conta che in promozione su Amazon hai l'occasione di acquistarlo con appena 999,00 euro quindi perché farne a meno?

Il ribasso in atto ti consente di risparmiare circa €160 e di concludere un ottimo affare grazie anche alla possibilità di pagarlo con finanziamento quindi cosa stai aspettando? In fin dei conti è proprio l'offerta che stavi aspettando.

MacBook Air: tutto quello che devi sapere su questo laptop

Appartenente alla serie di laptop di casa Cupertino, Macbook Air è proprio impossibile da non conoscere. Da quando ha subito l'upgrade e quindi ora ha un'estetica conforme ai dispositivi appartenenti alla serie più evoluta, ti fa sognare in tutto e per tutto. In modo particolare la sua caratteristica principale è proprio il nuovo processore M1 che di potenza ne ha da vendere.

Nello specifico ti faccio sapere che ti mette a disposizione:

Un display Retina da 13 pollici ;

; 8 GB di RAM ;

; 256 GB di memoria di archiviazione su SSD.

Grazie a queste tre prime features l'esperienza che vivi complessivamente è ottima. Se poi conti che non mancano all'appello il touch ID così come una tastiera retroilluminata che ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno, non puoi avere affatto dubbi.

Ti informo che, infine, anche la batteria è degna di nota dal momento che ti supporta in tutto e per tutto quando sei fuori casa.

Acquista subito il tuo MacBook Air su Amazon a soli 999,00€ e vedrai che non potrai che amarlo. Le spedizioni Prime te lo fanno ricevere in uno o due giorni a casa.