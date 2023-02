MacBook Air: il modello da 15" arriverà ad aprile

Sembra che il famigerato MacBook Air (2023) da 15 pollici sia prossimo al lancio internazionale. Secondo le ultime fonti infatti, il laptop fanless verrà annunciato ad aprile, fra poco più di due mesi.

Da un po’ di tempo, la catena di fornitura dell’azienda di Cupertino ha iniziato a costruire pannelli per un famoso nuovo laptop di punta senza ventole facente parte della linea Air. Questo device dovrebbe disporre di uno schermo da 15,5 pollici. A ribadire il leak ci ha pensato l’insider Ross Young.

MacBook Air (2023) da 15,5″: cosa sappiamo?

In un tweet condiviso con i suoi “super followers”, Young ha appena dichiarato che si aspetta che il nuovo laptop Air da 15,5″ venga annunciato ad aprile, verosimilmente durante il primo keynote dell’anno. Sembra che la produzione dei display sia ora in corso, ma tutto può cambiare. L’annuncio potrebbe anche arrivare prima, altresì, con commercializzazione prevista per le settimane successive.

Un modello della linea Air con schermo da 15,5 pollici potrebbe divenire presto un best buy, anche perché accontenterebbe una grossa fetta di utenti che desidera un portatile di fascia alta – ma non troppo potente – leggero e con un’autonomia spaziale, oltre che con uno schermo gigantesco. Ma quale potrebbe essere il suo prezzo di partenza considerando che da noi in Italia il MB Air 2022 da 13,6″ parte da 1529€? Se volete fare un buon affare però, su Amazon lo trovate, con processore Apple Silicon M2, in sconto a 1349,00€ nel taglio da 8+256 GB.

Purtroppo non sappiamo se disporrà di una soluzione M3 o della “vecchia” tecnologia Apple Silicon M2. Considerando che si tratta di un modello economico, dubitiamo che presenterà un SoC inedito. Staremo a vedere.

