MacBook Air da 15 pollici: nuovo calo di prezzo su Amazon (anche 512 GB)

Il MacBook Air da 15 pollici registra un nuovo calo di prezzo, toccando il minimo storico su Amazon sia per la versione da 256 GB che per quella da 512 GB. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare il notebook con chip M2 di Apple al prezzo scontato di 1.499 euro per la versione da 256 GB mentre la versione da 512 GB è disponibile al prezzo di 1.699 euro.

Si tratta di un’ottima occasione per risparmiare il 9-10% rispetto al prezzo consigliato (lo sconto effettivo dipende dalla versione scelta). C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

MacBook Air da 15 pollici: su Amazon c’è l’offerta giusta

Il MacBook Air da 15 pollici è il nuovo punto di riferimento della gamma di notebook Apple. Il modello in questione presenta un pannello da 15,3 pollici con tecnologia Liquid Retina oltre al chip M2, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lato software troviamo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile e garanzia di prestazioni ottimizzate in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air da 15 pollici con chip M2 al prezzo scontato di:

C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi, anche pagando con carta di debito. Lo sconto rappresenta, per entrambe le versioni, il nuovo prezzo minimo storico ed è disponibile in abbinamento a diverse colorazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.