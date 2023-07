MacBook Air da 15" (2023): TUO con uno sconto di 150€ su Amazon (-9%)

Se state cercando un laptop tuttofare che sia in grado di accompagnarvi nelle attività produttive più intense ma, allo stesso tempo, anche di durare ore ed ore grazie alla sua batteria infinita, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama MacBook Air (2023) ed ha uno schermo da 15 pollici. Il suddetto portatile è arrivato sul mercato da neanche un mese ma, curiosamente, si trova già super scontato su Amazon a soli 1499,00€ al posto di 1649,00€. Considerate che il modello in sconto presenta lo schermo da 15 pollici, ha 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD interno super veloce e dispone del processore Apple Silicon M2 compatto da una CPU da 8 core e una GPU da 10 core. Insomma, è una vera ammiraglia ma si sposta perfettamente con le esigenze di tutti.

MacBook Air (2023) da 15″: impossibile non comprarlo

Prima di addentrarci nella sua disamina completa vi dobbiamo ricordare che questo device viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, dulcis in fundo, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Volendo, ci sarà anche la garanzia di Apple valida per un anno in tutti gli Apple Store.

Questo MacBook Air (2023) è “il Mac che mancava”; è sì generoso, adatto a tutti coloro che vogliono un Air leggero e portatile, ma ha uno schermo di grandi dimensioni perfetto per il lavoro, per lo studio, per la produttività. Fa girare tutti i software più impegnativi; da quelli di editing video a quelli fotografici, ma va benissimo anche con le app di produzione musicale, per la programmazione e così via. Insomma, è ottimo sia per gli studenti che per i giovani professionisti; non lasciatevelo sfuggire. Questo è un best buy unico a soli 1499,00€ e sappiate che potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.