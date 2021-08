Apple lancerà un nuovo MacBook Air riprogettato, con display Mini-LED costruito da BOE nella seconda metà del prossimo anno; questo è quanto si evince in rete in questi giorni da un recente report.

Apple MacBook Air: cosa sappiamo del nuovo modello in arrivo?

Apparentemente Apple sta pianificando di lanciare il nuovo MacBook Air ridisegnato con display Mini LED a metà del prossimo anno. La notizia arriva dal noto analista Ming-Chi Kuo, il quale ritiene che la nuova line-up verrà lanciata in più opzioni di colore a metà del 2022.

Kuo ha affermato che questi modelli aggiornati presenteranno un “design completamente nuovo” con un form factor più simile ai nuovi modelli MacBook Pro. Si dice che anch'essi siano dotati di display Mini LED con bordi più contenuti. In particolare, i rapporti precedenti avevano anche affermato che i nuovi laptop Air avrebbero sfoggiato il nuovo SoC Apple Silicon M2 e anche un cavo di alimentazione magnetico MagSafe.

Inoltre, Kuo ha aggiunto che il gigante con sede a Cupertino interromperà la produzione dell'attuale MacBook Air M1 dopo che il nuovo modello Mini LED sarà entrato nella produzione di massa. In altre parole, questo potrebbe anche influenzare il prezzo di questi notebook. Kuo ritiene che dopo l'interruzione del MacBook Air M1, il modello del 2022 partirà probabilmente dallo stesso prezzo, ovvero 999 dollari USA.

Quindi, il vecchio modello con chipset M1 potrebbe ricevere un grosso taglio di prezzo, se l'azienda dovesse decidere di tenerlo ancora disponibile insieme al PC 2022 riprogettato. In particolare, il produttore cinese BOE fornirà i pannelli display Mini LED per il nuovo MacBook Air. D'altra parte, GIS, sussidiaria di LG, Sharp e Foxconn, fornirà i display Mini LED per i modelli MacBook Pro di fascia alta, secondo quanto afferma l'analista in una nota precedentemente rilasciata online agli investitori.

Apple

Elettronica