MacBook Air con M2: ecco quali sono le sue prestazioni

I benchmark che mostrano le prestazioni del nuovo MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 ci permettono di dare un’occhiata a quelle che sono le caratteristiche cardine del nuovo device.

Sappiamo che il portatile è stato presentato durante la WWDC di giugno e solo pochi giorni fa è approdato sul mercato internazionale, con possibilità di preordinarlo al miglior prezzo di sempre (su Amazon lo trovate a 1529,00€ con spedizione gratuita per i membri possessori di un abbonamento Prime).

MacBook Air (2022): potentissimo ma leggerissimo

Stando a quanto si legge da un post pubblicato da Mr Macintosh su Twitter, scopriamo che il nuovo MacBook Air (2022) che ha 16 GB di RAM e SoC M2 ha ottenuto su Geekbench5 1899 punti sui test single core e 8965 su quelli multi-core. Praticamente sono gli stessi punteggi visti sul Pro da 13 pollici con M2. I due device hanno prestazioni identiche, a quanto par.e

Bisogna notare che le performance pure derivanti dal processore sono identiche ma il Pro ha una marcia in più per via della presenza della ventola che aiuta nelle operazioni più impegnative e stressanti. Air, lo ricordiamo, è fanless.

MB Air M2 supera il Mac Pro del 2019 con Intel Xeon a 8 core del 2019; sappiamo che non è un confronto proprio identico, ma se guardiamo ai numeri, noteremo un distacco incredibile. Ad ogni modo ci domandiamo: “che SSD troviamo sotto la scocca di questo laptop?” Il Pro M2 infatti aveva un disco a stato solido più lento di quello dell’M1; Apple avrà effettuato lo stesso downgrade anche in questo computer?

I preordini, come detto, sono iniziati venerdì scorso, ma le prime consegne sono previste per venerdì 15 luglio. In America il prezzo parte da 1199$, in Italia da 1529€. Se volete fare un affare, se trovate a meno di 850€ il modello con M1, prendete quello… a meno che non vogliate proprio la versione next-gen per via del nuovo design, della presenza del MagSage e delle colorazioni esclusive rinnovate.

