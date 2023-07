MacBook Air con M2: con quest'offerta NON HA RIVALI (anche in 5 rate)

Il MacBook Air con chip M2 è un vero e proprio punto di riferimento del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook potente e con un’autonomia ben superiore alla media. Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook di Apple, nella variante con display da 13,6 pollici, con un prezzo scontato di 1.199 euro e con la possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi (anche pagando con carta di debito). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M2: è il notebook da comprare oggi

Il MacBook Air è, sempre di più, il notebook da comprare per abbinare prestazioni ed efficienza. Il laptop di Apple può contare sul chip M2, vero e proprio segreto del successo del progetto grazie alle sue enormi potenzialità, ampiamente confermate dai tantissimi test a cui è stato sottoposto il processore di Apple.

Il notebook è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici e di una tastiera retroilluminata. Ci sono, inoltre, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Lato software, troviamo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da parte di Apple che rinnova il sistema operativo con tante nuove funzioni di aggiornamento in aggiornamento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Air con chip M2 al prezzo scontato di 1.199 euro, anche con la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi. Si tratta di una promozione da cogliere al volo per mettere le mani su di un notebook davvero potente ed efficiente. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

