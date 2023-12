MacBook Air con M2 a prezzo scontato su Amazon ADESSO (anche in 5 rate)

Chi ha bisogno di un nuovo notebook in grado di abbinare ottime prestazioni e tanta efficienza può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata alla gamma MacBook Air con M2. In particolare, in questo momento, è possibile acquistare il modello da 13,6 pollici con un prezzo scontato di 1.274 euro mentre la versione da 15,3 pollici viene proposta al prezzo scontato di 1.549 euro. Per entrambe le versioni sono disponibili più colorazioni e c’è la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, con pagamento anche tramite carta di debito. Per accedere alle offerte è sufficiente premere sul box qui di sotto.

MacBook Air con M2 in offerta su Amazon: è l’acquisto giusto

Il MacBook Air è dotato del potente chip M2, vero e proprio segreto del successo del modello grazie al mix di prestazioni ed efficienza. Da notare che tutte le versioni proposte in offerta sono disponibili con 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD e con un display Liquid Retina di ottima qualità.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Air con M2:

Entrambe le varianti del MacBook Air sono disponibili con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, anche con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.