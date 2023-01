MacBook Air con M1: FOLLIA Mediaworld, sconto di 430 euro SUBITO

Alla faccia dello sconto: MediaWorld fa davvero sul serio. Il MacBook Air con chip M1 è disponibile con un’offerta clamorosa di 430 euro sul prezzo di listino che ti permette di pagarlo soltanto 799,99 euro.

Collegandoti alla pagina ufficiale hai la possibilità di aggiungerlo al carrello a questo incredibile prezzo, aggiungere dei servizi opzionali e confermare l’indirizzo di consegna che è prevista nel giro di pochissimi giochi.

MacBook Air con M1: a questo prezzo è un autentico regalo

Il MacBook Air oggetto di questa promozione è il modello con chipset M1 che ti permette di avere prestazioni elevate e un’efficienza energetica di prim’ordine che offre una durata della batteria fino a 18 ore.

Il display Retina da 13.3 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel ti sorprenderà per un livello di dettagli e realismo incredibile: i testi sono nitidi e definiti, i colori mai visti così brillanti. Le cornici ultrasottili esaltano pienamente l’immagine dandoti l’impressione di essere immerso in quello che stai vedendo.

Sottile e leggero, perfetto da portare in giro, è un laptop ideale per il lavoro, il gioco e lo studio: puoi aprire tante applicazioni insieme e le prestazioni non ne risentiranno. Un compagno di viaggio letteralmente perfetto.

A questo incredibile prezzo è davvero imperdibile: 799,99 euro con uno sconto di 430 euro sul costo ufficiale. E lo ricevi a casa praticamente subito. Ti consigliamo di approfittarne prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.