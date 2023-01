MacBook Air: che prezzo! Quasi ai minimi di sempre su Amazon

Il MacBook Air del 2020 è il protagonista di un’interessante offerta di Amazon. Il laptop è perfetto per gli studenti e per i lavoratori: con il suo potente chip M1, ti assicura di avere una soluzione di ultima generazione per gestire anche i programmi più pesanti, senza mai l’ombra di un rallentamento.

Oggi Amazon propone il MacBook Air 2020 con chip M1 e 256GB di storage con uno sconto superiore ai 200€, un’offerta imperdibile. Stiamo parlando di uno dei prezzi più bassi di sempre mai raggiunti da questo laptop su Amazon. Ovviamente il laptop è disponibile con spedizione Prime: raggiungerà la tua casa in meno di 24 ore. Non bastasse, è possibile dividere l’importo in cinque comode rate, rendendo questo acquisto ancora più accessibile e conveniente.

Se non lo aveste già capito, stiamo parlando di uno dei migliori laptop per professionisti e studenti che hanno bisogno di un dispositivo leggero da poter lavorare in totale comodità anche fuori casa. Il cuore di questo MacBook Air è il chip M1, primo SoC della Apple prodotto in casa, con CPU 8-core e ottimi consumi energetici. È affiancato da 8GB di RAM, che ti assicurano di poter gestire in tranquillità anche le operazioni più complesse, restituendoti un’esperienza fluida e priva di rallentamenti. Non bastasse, l’M1 è stato anche universalmente acclamato per i suoi consumi energetici ridotti.

Il MacBook Air 2020 offre fino a 18 ore di autonomia con una singola ricarica. Nota di merito per il display Retina da 13,3 pollici, con una fedeltà cromatica impressionante e un livello di dettaglio altissimo. Nonostante le sue dimensioni, il display Retina rende il MacBook Air 2020 un ottimo laptop anche per la fruizione dei contenuti multimediali.

Normalmente il MacBook Air 2020 da 256GB viene proposto ad un prezzo di 1.229,00€, ma oggi può essere tuo a 979€ con consegna Prime in 24 ore. Ricordiamo che al momento dell’acquisto puoi scegliere di dividere l’importo in cinque comode rate e che è anche possibile dilazionare il pagamento in ancora più rate mensili grazie alla partnership tra Amazon e Cofidis. A questo prezzo è semplicemente imperdibile.

