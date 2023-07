MacBook Air (2023) da 15": sconto immediato di 150€ su Amazon, CORRETE

Il MacBook Air (2023) con schermo da 15″ è un nuovo portatile presentato da Apple; pensate che è un vero best buy al prezzo a cui viene venduto (1649€) ma grazie agli sconti di Amazon potrete portarvelo a casa con uno sconto esagerato pari a 150€. In poche parole parole sarà vostro con soli 1499,00€.

MacBook Air (2023) da 15″: impossibile non comprarlo a questo prezzo

È una cifra veramente incredibile se pensate che il terminale è arrivato sul mercato da neanche un mese. Non di meno, viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e ciò implica che godrà di numerosi vantaggi al seguito. Come non citare infatti le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo, la consegna celere e immediata, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non finisce qui. Avrete un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono, con il rivenditore. Se siete interessati fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Il laptop di Apple è un portatile veramente incredibile; costa pochissimo ma offre tanto. Viene venduto a 1499,00€ ma è un best buy assoluto. Schermo da 15 pollici Retina LCD IPS con angoli di visione perfetti, notch per la webcam, cornici sottili e il case è interamente in alluminio riciclato. Viene venduto in diverse colorazioni (silver, space Gray, gold e midnight) e presenta il potentissimo e incredibile chipset Apple Silicon M2 sotto la scocca. Dulcis in fundo, citiamo la batteria semplicemente esagerata: oltre 18 ore di riproduzione video dichiarate che si traducono in tantissime ore di operazioni di vario genere senza doverlo mai ricaricare. Insomma, a questo prezzo (1499€) con uno sconto di 150€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.