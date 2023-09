MacBook Air (2023) da 15": MINIMO STORICO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop da 15 pollici super leggero, performante, con un pannello generoso, un processore premium all’avanguardia, un design mozzafiato e soprattutto che faccia parte dell’ecosistema Apple, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2023) da 15 pollici che, nella sua iterazione color midnight con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage su SSD, costa solo 1464,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, rispetto al prezzo di listino, è altissimo (in origine costerebbe 1649,00€). Ci troviamo di fronte ad un minimo storico perciò non perdete tempo e approfittatene adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata.

MacBook Air (2023): il laptop più venduto

Apple ha presentato questo portatile pochissimi mesi fa, durante la WWDC di giugno. Il computer, sin dal suo esordio, ha rappresentato un successo clamoroso e ha ottenuto ottime performance in termini di vendita. L’utenza l’ha apprezzato perché, di fatto, si colloca a metà strada fra l’Air da 13″ e il Pro da 14″ con M1 Pro. Offre prestazioni interessantissime e solide anche per chi cerca un gadget con cui lavorare, fare editing video, post produzione fotografica e non solo. Ha una tastiera confortevole, una batteria che dura tantissimo (anche un giorno e mezzo di utilizzo intenso), si ricarica via MagSafe o con il cavo USB Type-C, presenta uno schermo generoso da 15,4″ LCD IPS Retina con notch per la webcam ed è interamente costruito in alluminio.

Acquistando questo portatile da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, dulcis in fundo, godrete della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 1464,99€ questo MacBook Air (2023) da 15″ è un super best buy.

