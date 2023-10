MacBook Air (2023) da 15": il LAPTOP più venduto, scontato di 150€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop di punta e non sapete cosa comprare, noi vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2023) da 15″, uno dei PC più venduti e richiesti dell’ultimo periodo. Di fatto, è stato annunciato pochissimi mesi or sono ma è divenuto in pochissimo tempo un best buy assoluto; a detta di molti è “il Mac che mancava”, visto che si posiziona in una fascia di mercato in cui c’era necessità di un computer leggero pensato per gli studenti, i giovani lavoratori, che avesse al contempo un pannello grande e un costo contenuto. Rispetto al MB Pro da 14″ che costa 2499€ di listino, questo arriva a 1649,00€ nella sua iterazione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage su SSD. Tuttavia, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con 1499,99€, spese di spedizione incluse. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: se siete interessati/e, acquistatelo subito prima che terminino le scorte disponibili.

MacBook Air (2023) da 15″: il Mac che mancava

MacBook Air (2023): il laptop di cui vi parliamo è un prodotto veramente sensazionale, dotato di specifiche tecniche premium e di un design leggero ma resistente, visto che è interamente realizzato in alluminio satinato. Dispone del processore Apple Silicon M2 coadiuvato da ben 8 GB di RAM e 256 GB di SSD; potenza assoluta anche per gestire operazioni complesse come l’editing video in 4K e la post produzione fotografica. Ha una batteria strepitosa che assicura un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica e, in più, vanta due speaker in più rispetto al modello da 13″ da cui deriva. Ottimo il display LCD Retina IPS da 15,6″, semplicemente magnifico.

Noi vi consigliamo di prenderlo da Amazon anche perché risparmierete diverse centinaia di euro rispetto al valore di listino; è disponibile in quattro eleganti colorazioni. A 1499,99€ questo MacBook Air (2023) da 15″ è un best buy.

