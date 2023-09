MacBook Air (2023) da 15": il laptop PERFETTO, oggi ad un prezzo WOW

Pochissimi mesi fa, durante la WWDC 2023, Apple ha tolto i veli al nuovissimo portatile MacBook Air (2023) da 15,4″. Questa macchina, simile in tutto e per tutto all’iterazione del 2022, si differenzia per la presenza di uno schermo di dimensioni più generose, di due casse speaker in più poste sotto la scocca e per una batteria che è in grado di assicurare un’autonomia semplicemente mostruosa. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia del settore, venduta però ad un prezzo concorrenziale: oggi su Amazon costa solo 1464,99€ al posto di 1649,00€, spese di spedizione incluse. A questo prezzo infatti, non potete lasciarvela sfuggire, ma siate veloci: non sappiamo quanto durerà la promozione o quante scorte vi siano disponibili su Amazon.

MacBook Air (2023) da 15″: il prodotto che mancava

Moltissimi utenti hanno acquistato il MacBook Air (2022) da 13,6″ lo scorso anno e ancora oggi continuano a prenderlo per via del suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Il modello del 2023 da 15,4″ però, non sostituisce la precedente generazione ma si posiziona accanto. Non tutti desiderano infatti, una macchina portatile più grande e sono pronti a sacrificare una porzione di display in favore di un device più piccolo e compatto.

Un’altra fetta di persone però, chiedeva a gran voce un articolo del genere: un laptop grande, con un display risoluto (non da 13″) con cui lavorare senza compromessi, con un chipset potentissimo e, allo stesso tempo, che non costasse più di 2000€ come i modelli Pro da 14 e 16 pollici. Apple sembra aver ascoltato le richiesta di questa parte di utenza e ha rilasciato sul mercato, a giugno di quest’anno, il MacBook Air (2023) da 15″ con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. La batteria qui, però, è mostruosa: dura tantissimo e assicura un’autonomia semplicemente folle. Arriva sul mercato a 1649,00€ ma potrete acquistarlo con soli 1464,99€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon: non lasciatevelo sfuggire.

