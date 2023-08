MacBook Air (2023) da 15" con 512 GB di SSD: sconto FOLLE del 10% su Amazon

Il meraviglioso MacBook Air (2023) da 15,6″ costa solo 1699,00€ nella sua iterazione con 8 GB di memoria unificata e con 512 GB di spazio su SSD; il processore è sempre lo stesso, ovvero l’ottimo Apple Silicon M2 che funziona benissimo in ogni contesto e con ogni applicazione scaricabile da Internet o presente sull’App Store del Mac. Viene venduto e spedito da Amazon pertanto godrà di tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti, la consegna celere e immediata, la possibilità di dilazionare l’importo del laptop in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo.

Il dispositivo gode anche di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Cosa aspettate? Fatelo vostro prima che terminino le scorte su Amazon o prima che finisca la promozione esclusiva.

MacBook Air (2023) da 15.6″: ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2023) da 15,6″ è un laptop eccezionale; riprende il design del modello da 13″ ma dispone di uno schermo più generoso, di due speaker aggiuntivi e di una batteria più capiente che assicura fino a 18 ore di riproduzione video ininterrotte (secondo dati di Apple). Questo si traduce in un utilizzo intenso di un giorno con una singola carica, con tanto di possibilità di ricaricarlo mediante USB Type-C o sfruttando la porta proprietaria MagSafe. Ottimo il processore interno Apple Silicon M2 che assicura performance strepitose in ogni contesto. Fa girare fluidi tutti i software, anche quelli più impegnativi come DaVinci Resolve 18, Premiere Pro di Adobe, Avid Media Composer, Logic Pro e Final Cut Pro.

Costa solo 1699,00€ al posto di 1879,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon; non lasciatevelo sfuggire; questo è uno dei migliori portatili che si possano comprare sul noto portale di e-commerce americano. Fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.