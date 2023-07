MacBook Air (2023) da 15": a meno di 1500€ è il portatile più completo che ci sia

Il MacBook Air (2023) è un potentissimo laptop leggero e performante che è arrivato sul mercato da pochissime settimane; rappresenta una scelta ideale per moltissimi utenti perché gode di tutti i vantaggi della linea Air di Apple con la versatilità di uno schermo generoso da ben 15 pollici. Non dovete dimenticare che è il “gemello” del modello da 13″, con caratteristiche identiche ma con una dimensione più grande. Di listino costerebbe 1649,00€ ma grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 1499,00€, spese di spedizione incluse. Non dovete lasciarvi sfuggire una simile occasione, ma fate presto. La promozione potrebbe terminare da un momento all’altro o peggio, le scorte potrebbero terminare a breve.

MacBook Air (2023) da 15″: il miglior portatile per gli studenti e non solo

Grazie al suo design leggero e compatto, questo dispositivo rappresenta una scelta ideale per gli studenti o per i lavoratori che devono farne un utilizzo intenso ma vivono spesso fuori casa o fuori l’ufficio; avere quindi un PC compatto, versatile, con un peso contenuto, nel proprio zaino è una gran bella soluzione per affrontare la giungla urbana. Il processore Apple Silicon M2 con 8 GB di memoria unificata al seguito e con un SSD da 256 GB assicura una potenza inaudita; questo chipset infatti, è meraviglioso e fa girare fluidi anche i software più pesanti e impegnativi come Avid Media Composer, DaVinci Resolve 18 e non solo. La tastiera di questo portatile è ottima e ci sono tanti speaker a bordo così i film e i contenuti suoneranno sempre potenti e nitidi, con bassi, medi e alti ben bilanciati.

Grazie ad Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, potrete anche usufruire della garanzia di due anni con l’assistenza tecnica del portale. A soli 1499,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

