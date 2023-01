MacBook Air (2022) torna al miglior prezzo su Amazon (-230€)

Inutile girarci intorno; il MacBook Air (2022) è uno dei laptop più incredibili che vi siano sul mercato. Oggi, grazie agli sconti di Amazon, si può portare a casa con un risparmio immediato di oltre 230€ sul prezzo di listino. Da 1529,00€ lo pagherete solo 1299,99€ con spese di spedizione incluse. Questo portatile è un Must fra gli appassionati; oltre ad un essere un PC consumer, è un device pensato anche per i professionisti che necessitano di un computer potente ma leggero da portare sempre in giro, soprattutto se si viaggia molto. Con il suo peso contenuto (solo 1,2 Kg) diventa uno dei “pesi piuma” del mercato e sotto la scocca batte il rivoluzionario chipset Apple Silicon M2 di ultima generazione.

MacBook Air (2022): un laptop eccezionale per tutti gli utilizzi

Acquistarlo da Amazon conviene per tantissimi motivi; in primo luogo, le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo. In seconda istanza, la consegna è immediata e se lo comprate adesso avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via telefono o mediante chat. C’è anche la garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+.

Il portatile è veramente potente; il processore Apple Silicon M2 è velocissimo e fa girare fluidi anche software pesanti come DaVinci Resolve, Adobe Lightroom, Premiere Pro, Final Cut Pro, Logic e non solo. Ci sono due porte Thunderbolt USB Type-C per il trasferimento dei dati, per attaccarci delle periferiche e non solo. Il design è ereditato da quello dei modelli più potenti (MacBook Pro 14 e 16 pollici) e il display è da 13,6 pollici con notch che cela la selfiecam.

La tastiera è comoda quindi questo prodotto si presuppone come un portatile fanless unico anche per chi deve scrivere la tesi o lavora a macchina. A 1299,99€ è da comprare al volo.

