MacBook Air (2022): questo laptop è INCREDIBILE e costa POCHISSIMO

Uno dei laptop di Apple più venduti dell’ultimo periodo è sicuramente il MacBook Air del 2022, un prodotto leggero, senza ventole, con un processore di nuova generazione e con un design accattivante e all’ultimo grido. Oggi lo trovate su Amazon a 1279,00 €, spese di spedizione comprese nel prezzo.

MacBook Pro (2022): leggero e potente

La consegna sarà celere e questo implica che in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio. Tra le altre cose, dovrete ricordarvi che questo prodotto gode della garanzia di Amazon, visto che è venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano. Ciò implica che si potrà accedere al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale e infine, si avrà il diritto anche alla garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare.

Questo portatile è una vera bomba su tutta la linea. Parliamo di un prodotto fanless e questo particolare lo rende perfetto per l’università visto che sarà sempre super silenzioso. Non scalderà mai, neanche quando le operazioni si faranno più complicate e complesse: pensiamo al montaggio video, all’editing fotografico o alla scrittura di testi particolarmente elaborati e lunghi.

Il MacBook Air del 2022 è un laptop super leggero: pesa solo 1,2 kg. All’interno del vostro zaino tech non lo sentirete nemmeno. Il suo punto di forza, oltre alla leggerezza e alla potenza, è anche l’autonomia eccezionale. Con poche ore sotto la corrente (si ricarica con la tecnologia MagSafe) si potrà fare un giorno intero di utilizzo; potrete dimenticare a casa il caricatore.

A soli 1279,00 € questo è il miglior portatile che si possa comprare oggi su Amazon, ma fate presto se non volete perdere l’offerta dedicata. Lui è uno dei migliori prodotti per il business, per l’università e per chi lavora in mobilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.