MacBook Air 2022: nuovo prezzo RECORD, risparmi 330€ su Amazon

MacBook Air è il notebook leggero, potente e con un design spettacolare più amato dagli appassionati, specialmente tra chi vuole pregiarsi di lavorare con un dispositivo marchiato Apple.

Oggi ti consigliamo allora di non perdere questa occasione: su Amazon puoi trovare il MacBook Air 2022 con chip M2 a soli 1199 euro invece di 1529. Un risparmio del 22% su un laptop Apple di ultima generazione, tanto veloce quanto leggero.

MacBook Air 2022: tutta la potenza di M2

MacBook Air 2022 è l’ultimo modello della famiglia Apple, dotato del nuovissimo chip M2 che offre prestazioni incredibili in un corpo sottile e silenzioso. Il chip M2 ha una CPU 8-core con 4 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza, una GPU fino a 10-core per creare immagini e animazioni mozzafiato, e un Neural Engine 16-core per l’intelligenza artificiale e il machine learning. Il chip M2 è anche in grado di gestire più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea, ideale per i professionisti del montaggio video.

Il laptop ti sorprende con il suo schermo Liquid Retina da 13,6 pollici con risoluzione nativa di 2560×1664 pixel, che supporta un miliardo di colori e la tecnologia True Tone per adattare la temperatura del colore alla luce ambientale. Lo schermo ha una luminosità di 500 nit e una ampia gamma cromatica (P3), per offrire immagini nitide e vivide.

La batteria del nuovo MacBook Air garantisce fino a 18 ore di autonomia, perfetta per lavorare o giocare tutto il giorno senza preoccuparsi della presa di corrente. Il portatile si ricarica tramite la porta MagSafe 3, che si collega magneticamente al cavo USB-C incluso nella confezione. Il MacBook Air 2022 ha anche due porte Thunderbolt / USB 4 per collegare dispositivi esterni come monitor, hard disk o chiavette USB.

In questo modello trovi una memoria unificata da 8 GB e una unità SSD da 256 GB. La memoria unificata permette al chip M2 di accedere ai dati in modo rapido ed efficiente, mentre l’unità SSD offre spazio sufficiente per archiviare foto, film, musica e documenti.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: acquista ora il MacBook Air 2022 con chip M2 su Amazon a soli 1199 euro invece di 1529. Affrettati perché le scorte sono limitate.

