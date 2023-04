MacBook Air (2022) midnight a meno di 1225€: risparmiate SUBITO 306€

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa a tema Apple; il meraviglioso e potentissimo MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 infatti, si porta a casa con 1223,20€, una cifra tutto sommato molto bassa se si pensa che di listino costerebbe ben 1529,00€.

Capite bene che si risparmiano immediatamente circa 306€ sul valore originale, mica poco. Acquistandolo dal noto sito di e-commerce poi, avrete diritto a tantissimi altri vantaggi esclusivi. Come non citare infatti la possibilità di usufruire della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, ma anche l’assistenza tecnica di Amazon attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può anche far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, concludiamo segnalando la possibilità di dilazionare l’importo del Mac in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, anche a tasso zero.

MacBook Air (2022): il laptop perfetto per tutto

Questo portatile di Apple è una vera e propria eccellenza; costa poco ma offre tanto. Partiamo dal design: minimal al punto giusto, con schermo LCD IPS Retina di nuova generazione, molto più luminoso del precedente e con notch al seguito per la webcam interna. È fanless, ovvero senza ventole; questo significa che non scalderà mai e che non emetterà alcun suono. Sotto la scocca troviamo il processore Apple Silicon M2 coadiuvato da memoria unificata da 8 GB e da un SSD da 256 GB. L’autonomia è strepitosa e si ricarica sia via USB Type-C, sia attraverso il cavo proprietario MagSafe.

A soli 1223,20€ questo è il portatile perfetto da comprare oggi su Amazon; siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. È il MacBook Air più versatile e potente che vi sia in commercio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.