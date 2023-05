MacBook Air (2022): leggero, compatto e potentissimo, ma anche in sconto

Il MacBook Air (2022) è uno dei computer portatili più venduti dell’ultimo periodo; si configura come un Device estremamente leggero, portale, sottile ma, allo stesso tempo, potentissimo. Pensate che pesa solo 1,2 Kg e dispone dell’ottimo processore Apple Silicon M2 sotto la scocca. Questo implica che sarà in grado di eseguire qualsiasi software voi vogliate, anche quelli più pesanti; citiamo Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, DaVinci Resolve 18, AVID Media Composer e molti altri ancora. Certo, non è sicuramente la macchina con cui montare video professionalmente (pensiamo a film, corti e documentari) ma per l’editing social va benissimo. È ottimo anche per gli illustratori, per i grafici, per i social media manager, per gli studenti e per tutti coloro che vogliono un computer da portare sempre con sé e che sia, al contempo, una workstation portatile.

Grazie agli sconti di Amazon poi, lo pagherete pochissimo: solo 1199,00€ al posto di 1529,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un prezzo super contenuto per un’ammiraglia eccezionale, dotata di specifiche tecniche all’avanguardia e di un design all’ultimo grido. Ci sono due porte USB Type-C Thunderbolt e vi è una porta MagSafe per la ricarica rapida.

MacBook Air (2022): super conveniente a questo prezzo

Acquistandolo da Amazon poi, riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; in primo luogo citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. Avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.Si potrà ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

A soli 1199,00€ dovete fare presto; il MacBook Air (2022) è un best buy assoluto che noi vi consigliamo di acquistare prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.