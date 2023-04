MacBook Air (2022): la scelta perfetta per gli studenti, oggi in sconto

Il meraviglioso MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 si presenta come un best buy incredibile per studenti, professionisti dell’immagine e non solo. È un laptop veramente eccezionale, eccellente sotto tutti i punti di vista. È leggerissimo, colorato, elegante, disponibile in quattro splendide colorazioni, ha una tastiera che funziona bene in ogni condizione, anche nell’uso prolungato di ore ed ore di lavoro, e presenta uno schermo Retina LCD IPS da 13,6 pollici con notch che si vede perfettamente anche in ambiente all’aria aperta o in pieno giorno. Di listino questa ammiraglia costerebbe ben 1529,00€, ma grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostra con soli 1223,20€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è esagerato, pari al 20% sul valore di listino. Mica poco.

MacBook Air (2022): perché comprarlo adesso?

Sono tanti i motivi per cui comprare oggi questo portatile; come detto, è perfetto per i professionisti dell’immagine che devono fare lavori di grafica, postproduzione, programmazione e produzione musicale, ma non solo. È leggerissimo (pesa poco più di 1,2 Kg), ha due porte Thunderbolt USB Type-C e una MagSafe per la ricarica e, dulcis in fundo, una batteria che dura anche un giorno con una singola carica. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per gli studenti che vanno a scuola o all’università, dove possono uscire con il PC nello zaino, stando fuori per ore ed ore anche senza portare il caricabatterie. Il laptop (super silenzioso perché è privo di ventole) ha un’autonomia esagerata. Sono tanti i motivi per cui lo dovete prendere oggi, ma siate veloci: a 1223,20€ andrà sicuramente a ruba.

Vi ricordiamo che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e che c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate o in micropagamenti mensili con Cofidis. Inoltre, il PC gode di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.