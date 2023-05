MacBook Air (2022): il portatile PERFETTO per gli studenti (-22%)

Se state cercando un laptop leggero per l’università, per la scuola, per le attività di studio o, semplicemente, per la vita di tutti i giorni, che sia prestante, veloce, reattivo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del MacBook Air (2022) di Apple, un computer eccezionale che noi ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che ne devono fare un utilizzo “a 360 gradi”.

Oggi lo pagate solo 1199,00€, spese di spedizione incluse, al posto di 1529,00€; capite bene che il risparmio è davvero elevatissimo per un gadget di ultima generazione, dotato delle tecnologie più recenti del marchio americano e con una serie di vantaggi non da poco. Citiamo infatti le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Si avrà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, si potrà usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, ma non solo. Insomma, a questo prezzo e con questi incredibili vantaggi non si può non approfittarne; siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

MacBook Air (2022): il miglior laptop che vi sia oggi

Questo portatile di Apple è davvero eccezionale: dispone di un potente processore Apple Silicon M2 sotto la scocca, coadiuvata da 8 GB di memoria unificata e da un SSD da 256 GB; c’è uno schermo Retina LCD IPS da 13,6 pollici super risoluto, ricco di tecnologia e con angoli di visione perfetti. È leggerissimo, non presenta le ventole, ha una batteria che dura tantissimo e si ricarica in un lampo con la tecnologia MagSafe.

A soli 1199,00€ questo è il miglior laptop di Apple che possiate acquistare oggi, ma siate veloci.

