MacBook Air (2022): il PC perfetto per gli universitari

Se siete degli universitari e state cercando un laptop perfetto con cui prendere appunti, disegnare, studiare, scaricare materiale per le ricerche e non solo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del magico e potentissimo MacBook Air (2022), un prodotto fanless (privo di ventole) che è leggerissimo, silenziosissimo e ha un’autonomia strepitosa in grado di durare un giorno intero con una singola carica. Pensate che oggi lo pagate solo 1269,00€ al posto di 1529,00€, spese di spedizione incluse.

Sappiate che la consegna è celere e il pacco arriverà a casa vostra entro pochissimi giorni. Inoltre, si può dilazionare l’importo del PC in cinque comode rate con il sistema interno di Amazon oppure in micropagamenti con Cofidis, servizio esterno al portale. Volendo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, in più, si ha accesso alla garanzia “senza pensieri”: due anni di supporto tecnico con gli esperti di Amazon e un anno con il costruttore. Cosa volere di più?

MacBook Air (2022): perché è perfetto per l’università?

Vi abbiamo segnalato che questo è un computer perfetto per l’università. Ma cosa intendiamo? Ovviamente non significa che non lo potrete utilizzare per altri scopi, anzi. Questo è un prodotto eccezionale anche per i montatori video, per chi deve fare attività di ricerca, di programmazione, per chi compone musica e per chi ne dovrà fare un utilizzo creativo.

Essendo privo di ventole sarà silenziosissimo e questo, nelle aule universitarie, nelle biblioteche o nelle sale studio, è un “plus” non da poco. Sprigiona una potenza esagerata, grazie al chipset Apple Silicon M2 di ultima generazione e poi è ricco di porte (due Thunderbolt e una MagSafe per la ricarica). Insomma, a 1269,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba da un momento all’altro o potrebbero terminare le scorte disponibili entro poche ore.

