MacBook Air (2022): il modello da 512 GB è in SUPER sconto

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero strabiliante emersa sul portale di Amazon; girovagando sul sito infatti, abbiamo scoperto che il MacBook Air (2022), nella sua iterazione con 8 GB di memoria unificata e ben 512 GB di SSD interno, si porta a casa con uno sconto veramente esagerato, pari al 10% sul prezzo di listino. In poche parole, questo meraviglioso laptop fanless potrà essere acquistato per 1689,00€ al posto di 1879,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna sarà celere; in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo centesimo in più.

MacBook Air (2022): a questo prezzo è un best buy

Comprandolo da Amazon riceverete anche numerosi vantaggi esclusivi; come non citare le spese di spedizione gratuite, la consegna celere, ma c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, c’è la doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare, dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo portatile è un prodotto fanless di nuova generazione, leggero, veloce e preciso: dispone di un processore Apple Silicon M2, della memoria unificata da 8 GB e anche dello storage da ben 512 GB. Il portatile è leggerissimo: pesa solo 1,2 Kg e ha un design alla moda e accattivante; non mancano due porte Thunderbolt 4, il connettore MagSafe per la ricarica con cavo in tinta con il PC e c’è un pannello da 13,6 pollici Retina LCD IPS che si vede bene in ogni condizione di luce.

Approfittate dello sconto pazzo per portarvelo a casa all’incredibile prezzo di 1689,00€ al posto di 1879,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.