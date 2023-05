MacBook Air (2022): il laptop perfetto per chi va all'università, oggi in super sconto

Oggi vogliamo segnalarvi una frizzantissima offerta relativa ad uno dei laptop portatili più venduti dell’ultimo periodo; si chiama MacBook Air (2022) e presenta caratteristiche davvero uniche per ciò che offre. È particolarmente apprezzato dagli studenti perché costa poco ma è davvero potente. Inoltre, è leggerissimo, dispone di un chip potente che permette di sfruttare al meglio tutti i software esistenti in commercio e in più, come se non bastasse, ha un design minimal e una batteria che dura un giorno intenso con una singola carica. Lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 1299,00€, spese di spedizione incluse. Ovviamente si tratta di un super best buy; il costo iniziale sarebbe di 1529,00€ quindi ciò implicherà che voi risparmierete diverse centinaia di euro rispetto alla cifra richiesta dal produttore.

MacBook Air (2022): perfetto per fare qualsiasi cosa

Come detto, presenta un chip interno (Apple Silicon M2) che consente di eseguire anche i software più pesanti dal punto di vista energetico; con questo laptop potrete uscire di casa la mattina presto anche senza il caricatore perché la sua batteria durerà tantissimo, anche un singolo giorno con uso intenso. Inoltre è leggerissimo: pesa solo 1,2 Kg e questo fa sì che sia ideale da portare nello zaino tech di tutti i giorni.

Acquistandolo da Amazon avrete accesso a tanti vantaggi esclusivi; c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del PC in comode rate con il servizio esterno di Cofidis (micropagamenti reteali) o con il sistema interno al sito, c’è la consegna celere e immediata, la spedizione completamente gratuita e infine, dovete sapere che avrete un anno di garanzia con il costruttore e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. A 1299,00€ è il miglior laptop fanless che vi sia in circolazione.

