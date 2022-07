MacBook Air (2022): i migliori ACCESSORI per un DESK SETUP da favola

Il nuovo MacBook Air con processore Apple Silicon M2 Si potrà preordinare da oggi.il laptop arriverà in commercio però direttamente dalla prossima settimana, precisamente dal 15 luglio. Il computer sarà sicuramente un Best Buy, perché presenterà caratteristiche uniche in un form factor rinnovato e alla moda. Tuttavia ci siamo posti delle osservazioni su questo device. Come fare per renderlo perfetto Per la nostra scrivania? Mi spiego: come fare a costruire un desk setup con questo portatile? Ho scovato quattro accessori che siamo sicuri apprezzerete moltissimo. Ma andiamo con ordine.

Come fare il desk setup perfetto con il MacBook Air (2022)

Il MacBook Air del 2022 È uno dei computer di Apple più attesi di sempre, perché presenta un nuovo design dopo tantissimi anni. E sicuramente molto leggero e finalmente introduce la porta MagSafe per la ricarica. Ma come fare per creare un setup da desktop con questo portatile?

In primo luogo avrete bisogno di una tastiera, magari Bluetooth e magari di Apple. Si chiama Magic Keyboard e costa solo 76,30€ al posto di 109,00€.

e costa solo al posto di 109,00€. Vi consigliamo poi di abbinarci il Magic Mouse a 69,90€ al posto di 85,00€.

a al posto di 85,00€. Per collegare il computer ad un buon monitor vi consigliamo un cavo compatibile con la tecnologia Thunderbolt , che da una parte presenta l’attacco HDMI , dall’altra invece l’ USB C . Costa solo 11,99 € e presenta il filo in nylon.

, che da una parte presenta l’attacco , dall’altra invece l’ . Costa solo e presenta il filo in nylon. Dulcis in fundo, vogliamo consigliarvi un monitor eccellente, ottimo per tutti gli usi.stiamo parlando dell’ LG da 32“ con risoluzione ultra HD 4K, IPS, HDR con AMD FreeSync da 60 Hz. Costa 399,99€ al posto di 454,90 €.

con risoluzione ultra HD 4K, IPS, HDR con AMD FreeSync da 60 Hz. Costa al posto di 454,90 €. Questi quattro gadget quindi, vi svolgeranno la vita. E se proprio volete aggiungerci una bella cassa Bluetooth portatile per l’audio, vi consigliamo anche la JBL Flip5 a 97,99€ al posto di 139,00€.

Come vedete, sono tutti venduti e spediti da Amazon, quindi non pagherete le spese di spedizione e avrete tutto il supprto di Amazon in caso di necessità.

Buon divertimento con il vostro nuovo MacBook Air.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.