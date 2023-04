MacBook Air (2022): è OTTIMO, ma ha un PROBLEMA

Mi sono interrogato a lungo su questo particolare modello di computer di casa Apple. Si chiama MacBook Air 2022 ed ha un grosso problema: di fatto, è perfetto e non presenta difetti di alcun tipo. In realtà, la nostra è una considerazione un po’ provocatoria nei confronti del colosso di Cupertino. Il MacBook Air 2022 infatti, va estremamente bene, ha un design rinnovato, un processore di fascia alta veramente ben risoluto che fa girare fluidi tutti i software e poi presenta una tastiera super comoda durante la digitazione, anche quella prolungata. In poche parole quindi, si può dire che è pressoché perfetto. Pensate poi che costa pochissimo oggi: solo 1223,20€ su Amazon.

MacBook Air (2022): cosa c’è che non va?

Tuttavia, in casa Apple troviamo un altro computer che va veramente bene e che gli ruba la scena a tutti gli effetti. Parliamo del fratellino minore, il MacBook Air del 2020. Questo computer infatti è ancora oggi validissimo e presenta tutte le caratteristiche più intriganti che si possono cercare in un computer di fascia alta ma dal costo contenuto. Certo, il chip interno e meno potente di quello nuovo, il design richiama ancora le linee del passato con la sua estetica molto particolare ma dispone di un’autonomia degna di nota.

Il nuovo modello quindi si potrebbe pensare che sia un po’ uno spreco ma in realtà è completamente differente dal punto di vista architettonico oltre che estetico.

Al prezzo di listino non l’ho mai reputato interessante, ma adesso che il MacBook Air M2 costa 1223,20€ grazie agli sconti di Amazon, diventa più che mai appetibile, tanto che ho iniziato a prenderlo in considerazione anche io per l’acquisto per la mia attività principale. Ci sono tanti motivi che me lo fanno amare che mi stanno convincendo ad acquistarlo a breve: in primo luogo il prezzo super conveniente, i vantaggi di Amazon, la consegna rapida in pochissimi giorni, il servizio post vendita che mi offre il sito, ma non solo.

Il MacBook Air 2022 ha poi un processore potentissimo che mi consente anche di eseguire il montaggio dei video in 4K senza il minimo problema, mi permette di fare post produzione grafica, di fare programmazione ma anche produzione di musica. Il tutto però in un corpo decisamente compatto, contenuto e con un peso piccolissimo: solo 1,2 kg e questo è un plus non da poco per me che ho sempre lo zaino sulla schiena.

A 1223,20 € questo è il portatile da acquistare subito, ma siete veloci perché le scorte potrebbero essere poche oppure la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

