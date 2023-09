MacBook Air (2022) da 13": prezzo INTERESSANTISSIMO su Amazon (-150€)

Oggi vi parleremo di un computer fanless super leggero, portatile, potentissimo e avente un design mozzafiato, in linea con il trend del momento. Ovviamente è realizzato da Apple e ci riferiamo al vendutissimo e apprezzatissimo MacBook Air (2022) da 13 pollici, il modello uscito nel mese di giugno 2022, per intenderci. Anche se è in commercio da un anno e tre mesi, è praticamente un best buy. L’azienda ha registrato vendite esagerate per questo terminale, anche perché si posiziona come un gadget indispensabile per i giovani professionisti che vogliono viaggiare “liberi” ma con il proprio PC sempre in spalla ma anche per gli studenti di scuola o universitari.

Grazie agli sconti di Amazon poi, il laptop si porta a casa con soli 1199,00€ al posto di 1349,00€. Capite bene che il risparmio è veramente esagerato per un articolo del genere, quindi se siete interessati non lasciatevelo sfuggire. Si può scegliere la colorazione fra quattro tinte meravigliose: midnight, starlight, space Grey e silver.

MacBook Air (2022): un vero peccato lasciarselo sfuggire

Come detto, il MacBook Air (2022) è una macchina eccezionale: è leggerissimo (pesa circa 1,2 Kg), è privo di ventole e ciò lo renderà perfetto per gli studenti che vorranno utilizzarlo in luoghi come biblioteche o aule studio, ma non solo. Grazie alla potenza del processore Apple Silicon M2 questo portatile è perfetto anche per i professionisti che vogliono fare video editing o post produzione grafica in mobilità senza problemi. Comodissima poi la tasteiera e il trackpad di ampie dimensioni con supporto alle gestures è una vera chicca.

Insomma, con 119,00€ al posto di 1349,00€ vi porterete a casa una macchina da lavoro leggerissima ma ricca di features interessanti; vi è anche la ricarica con MagSafe o attraverso USB type-C. Cosa aspettate? La consegna presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato sarà celere e immediata, oltre che gratuita e avrete anche diritto a due anni di garanzia con Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.