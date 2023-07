MacBook Air (2022) da 13": poco meno di 1200€, prezzone INCREDIBILE su Amazon

Se state cercando un nuovo laptop per l’università, per lo studio, per l’editing leggero dei vostri contenuti da postare sui social network o, perché no, per fare programmazione, scrivere la tesi, articoli, per fare musica e molto altro ancora, oggi vi consigliamo il meraviglioso MacBook Air (2022) con schermo da 13 pollici che, grazie agli sconti folli presenti su Amazon sarà vostro con un prezzo favoloso. Solo 1199,00€, spese di spedizione incluse.

MacBook Air (2022) da 13″: prezzo low-cost, performance strepitose

A questa cifra diventa un best buy eccellente, ricco di funzionalità veramente esagerate, con un processore interno incredibilmente potente e una scocca in alluminio resistente e leggera. Questo laptop pesa pochissimo infatti e ciò lo rende perfetto per la vita di tutti i giorni, soprattutto per chi viaggia spesso e lavora in mobilità. Le prestazioni incredibili invece, si possono ottenere grazie al chipset interno, il SoC Apple Silicon M2 che fa girare fluidi anche software impegnativi come DaVinci Resole 18 o Avid Media Composer. Non di meno, assicura un’autonomia eccezionale e si ricarica in un lampo grazie alla MagSafe charging. Lo schermo si vede bene in ogni condizione di luce, è luminoso e la tastiera consente di digitare a lungo senza affaticamento.

Grazie ad Amazon avrete diritto alle spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo; potrete dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Ciò vi assicurerà quindi, un prezzo bassissimo su base mensile senza andare ad intaccare troppo il conto corrente. Con Cofidis non serve busta paga; basta allegare la patente, il codice fiscale e avere un account Amazon registrato. Infine, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata; a soli 1199,00€ questo MacBook Air (2022) con schermo da 13 pollici è una delle migliori soluzioni per studenti (ma non solo):

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.