MacBook Air (2022) da 13": con uno sconto così non puoi ignorarlo (-11%)

Oggi vi parleremo di un portatile semplicemente sensazionale per ciò che ha da offrire e per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Si chiama MacBook Air (2022) ed ha lo schermo da 13,6″. Questo meraviglioso device che troviamo su Amazon al costo di 1199,00€, spese di spedizione incluse, si trova in sconto dell’11% sul valore di listino. Ciò implica che è un best buy assoluto su tutta la linea; noi vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere la promozione dedicata.

MacBook Air (2022): l’affare del giorno

Considerate poi che con Amazon avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio; altresì sarà possibile ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. In più, vi ricordiamo che il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto. Se il costo dell’articolo vi sembra comunque troppo elevato, potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca l’offerta.

Questo meraviglioso portatile poi, si presenta come un dispositivo leggerissimo, potentissimo e capace di fare qualsiasi cosa con la sua grande autonomia e con le performance degne di nota. Il merito è dell’ottimizzazione hardware-software e dell’incredibile processore Apple Silicon M2. Questo chip viene coadiuvato dalla memoria RAM da 8 GB e dallo storage SSD da 256 GB. Ottimo poi lo schermo Retina LCD IPS da 13,6 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce. La selfiecam invece, è incastonata in un notch di piccole dimensioni e le cornici risultano sottilissime. La tastiera, infine, è confortevole durante la digitazione, anche quella prolungata.

Con un costo di 1199,00€ questo MacBook Air (2022) da 13,6″ è l’affare del giorno su Amazon; vi invitiamo ad acquistarlo se siete interessati ma fate presto. Le scorte potrebbero terminare a breve o peggio, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.