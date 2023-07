MacBook Air (2022) da 13" al suo MINIMO STORICO: solo 1149€

Se siete alla ricerca di un nuovo computer portatile ricco di tecnologia, esteticamente bellissimo, leggero, potente al punto giusto, con un bel display e con una scheda tecnica all’avanguardia, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama MacBook Air (2022) ed è uno dei modelli più venduti degli ultimi mesi. È realizzato da Apple e costerebbe (di listino) circa 1349,00€. In realtà, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con soli 1149,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è altissimo anche perché il PC non era mai sceso ad un costo simile. Di fatto, è un minimo storico sul noto portale di e-commerce americano. Il modello che vi consigliamo è quello con scocca color Midnight e con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno.

MacBook Air (2022): impossibile lasciarselo sfuggire

Fra le tante cose, dobbiamo dirvi che questo MacBook Air (2022) viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che godrà di una serie di vantaggi assurdi; uno fra tutti, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche), ci sarà accesso alla possibilità di dilazionare il pagamento del computer in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Altresì ci sarà la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Il MacBook Air (2022) è perfetto per gli studenti, per le operazioni di editing leggero, per la post produzione grafica e fotografica, per la programmazione, per le attività d’ufficio e di amministrazione. Insomma, non c’è niente che non possa fare; non lasciatevelo sfuggire a soli 1149,00€; è semplicemente un best buy a questa cifra su Amazon.

