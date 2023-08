MacBook Air (2022) da 13": a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Se state cercando un nuovo portatile premium, leggero, potente il giusto, per le vostre attività di video editor, per la creazione di contenuti per il web, per la post produzione grafica e volete un prodotto di casa Apple, oggi avete l’imbarazzo della scelta. A seconda di quanto volete spendere, troverete sicuramente il laptop perfetto per voi. Tuttavia, c’è da dire una cosa: il MacBook Air (2022) da 13,6″ rimane, secondo il nostro parere, l’alternativa valida “per tutti”. Di fatto, costa pochissimo e con gli sconti di Amazon è ancora più vantaggioso (solo 1171,99€, spese di spedizione incluse).

MacBook Air (2022): il laptop perfetto per tutti

Grazie al SoC Apple Silicon M2 avrete la potenza necessaria per far girare fluidi i software più impegnativi, ma non finisce qui. Il display da 13,6″ Retina LCD IPS assicura un’ottima visuale per il vostro lavoro o il vostro studio e, dulcis in fundo, è leggero così potrete portarlo sempre con voi. L’autonomia vi farà impazzire: con una singola carica questo MacBook dura tantissimo e potrete anche lasciare a casa il caricabatterie per tutto il giorno; se dovesse servire però, sappiate che si ricarica con la MagSafe o, semplicemente, con la USB Type-C.

Acquistandolo da Amazon poi, avrete tantissimi vantaggi; come non citare la consegna celere e immediata. Di fatto, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, c’è la possibilità di farsi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Altresì sappiate che sarà possibile dilazionare l’importo complessivo del PC in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 1171,99€ questo MacBook Air (2022) è la miglior scelta che si possa fare oggi, ma se siete interessati, fate presto.

