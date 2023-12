MacBook Air (2022) da 13" a 1179€ su Amazon: OFFERTONA e arriva prima di Natale

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop potente ma leggero, perfetto per l’università, per lo studio, per il lavoro in mobilità (e non solo), oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2022) con schermo da 13″ e processore M2 che si trova su Amazon al prezzo sensazionale di 1179,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione ha 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio su SSD ed è in colorazione “grigio siderale”. Affrettatevi se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione dedicata potrebbe finire a breve. Non di meno, a questa cifra risulta essere perfetto, un vero best buy senza paragoni da acquistare immediatamente.

MacBook Air (2022): il laptop da compare oggi

Questo meraviglioso MacBook Air (2022) dispone del processore Apple Silicon M2, un vero portento che permette perfino di fare editing video in 4K senza il minimo problema. È perfetto per tantissime operazioni e ha un design fanless (ovvero privo di ventole) che renderà l’esperienza d’uso un piacere in ogni ambiente. Va benissimo anche nelle aule studio, nelle biblioteche e non solo; la tastiera è ergonomica e piacevole, anche per una digitazione prolungata, e vi è un trackpad di ampie dimensioni comodo e ricco di features smart. Come non segnalare la presenza della batteria capiente che dura tantissime ore con una singola carica e si ricarica via USB Type-C o mediante MagSafe.

Il portatile di Apple è un Must per chi necessita di una soluzione leggera ma potente; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1179,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie al servizio di Prime. C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore e vi è un anno di garanzia con il costruttore, e due anni di garanzia con il rivenditore. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

