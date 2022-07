MacBook Air (2022): cosa ne pensano i dirigenti di Apple

In queste ore è uscita un’intervista relativa al design del nuovo MacBook Air (2022) e in merito al famigerato MacBook da 12 pollici di cui si parla da tempo.

Si scopre che il capo del design di Apple Evans Hankey e il VP del reparto ingegneria hardware Kate Bergeron hanno discusso in merito ai nuovi laptop del brand ma hanno parlato anche del famoso MB da 12 pollici uscito nel 2015 e di quello che, in teoria, potrebbe arrivare nei mesi a venire. L’intervista è stata rilasciata dal portale GQ britannico.

Cosa sappiamo dei nuovi MacBook e di quelli usciti finora?

Per chi non lo sapesse, Hankey ha guidato la nuova progettazione del comparto hardware dell’azienda da quando Jony Ive ha lasciato la compagnia nel 2019. A tal proposito, proprio ieri abbiamo appreso che il rapporto fra il designer Jony e Apple è terminato definitivamente.

Si legge che il nuovo Air abbandona definitivamente il design a cuneo e sposa la nuova cifra stilistica vista con i Pro del 2021. Ora la sua estetica è “onesta e semplice”. Ha detto:

Non dobbiamo davvero giocare a nessun tipo di gioco con una forma o una forma per farlo sembrare sottile. E penso che sia una delle cose più belle e straordinarie: è abbastanza onesto e semplice.

Ha aggiunto che il nuovo Air è stato progettato insieme ai modelli Pro dello scorso anno. Ha detto che: “Era la prima volta che abbiamo deciso di realizzare insieme una famiglia di prodotti“.

C’è stato un focus anche sulla colorazione Midnight del nuovo portatile, forse la più bella di sempre. La finitura “proveniva dalla roccia vulcanica Basalt“.

Sul MacBook da 12 pollici invece, sappiamo che l’azienda ha interrotto la produzione nel lontano 2019 e Kate ha detto che il portatile era un po’ troppo estremo. L’ha definito “polarizzante”:

Era in anticipo sui tempi, all’avanguardia nella transizione USB-C e non aveva MagSafe. C’erano sicuramente alcune cose che non siamo stati in grado di inserire nel prodotto, a causa delle sue dimensioni.

Se lo ricordate, è stato lanciato nel marzo del 2015 e presentava un’estetica super sottile, leggera e aveva un peso di soli 2 kg. Era il primo portatile fanless ed era dotato di una sola porta USB C e aveva SoC Intel Core M (pessimi, a nostro avviso) e la tastiera a farfalla causava troppi problemi.

Il nuovo Air (2022), che trovate in preordine su Amazon a 1529€, ha molti elementi in comune con questo vecchio laptop: peso contenuto, design senza ventola ma è più grande… e anche leggermente più generoso. Ha perfino la MagSafe, cosa che in passato non c’era.

