MacBook Air (2022): con un prezzo così non puoi ignorarlo (-22% su Amazon)

Se state cercando un nuovo laptop leggero, portatile, potente, con un bel design, un’estetica accattivante, con un processore di punta che riesca a far girare senza problemi anche i programmi più impegnativi, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso MacBook Air (2022), un prodotto con display Retina LCD IPS da 13,6″ con notch per la webcam,, cornici sottili, con una tastiera ergonomica, con due porte USB type-C Thunderbolt3 e con la ricarica mediante tecnologia MagSafe. La vera magia però, risiede nel processore Apple Silicon M2, un chip incredibile che permette anche di eseguire software complessi come DaVinci Resolve 18, Premiere Pro di Adobe e Final Cut Pro. Questa meraviglia quindi, si porta a casa oggi – grazie agli sconti di Amazon – ad un prezzo stepitoso: solo 1199,00€ al posto di 1529,00€, spese di spedizione incluse.

La consegna è celere e immediata, oltre che gratuita. Avrete accesso a tanti altri vantaggi esclusivi; reso entro un mese dall’acquisto, possibilità di dilazionare il pagamento del PC in comode rate con Cofidis, garanzia di un anno con Apple e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, a questo prezzo non potete lasciarvelo sfuggire.

MacBook Air (2022): il Best Buy del giorno

Il MacBook Air (2022) è un laptop fanless, ovvero privo di ventole. È leggero, potentissimo, dispone di 8 GB di memora unificata per un multitasking da paura e di 256 GB di SSD. Mica male.

Considerate poi che a 1199,00€ questo MacBook è più vantaggioso che mai: pesa pochissimo, è potentissimo, è bellissimo dal punto di vista estetico, è compatto e ha un’autonomia degna di nota. Cosa potreste volere di più? Se siete interessati vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto. Le scorte potrebbero terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.