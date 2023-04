MacBook Air (2022) con M2 da 512 GB: sconto FOLLE di 330€ su Amazon

Se state cercando un computer leggero, potente, con tanta memoria a bordo, con un design accattivante, un peso estremamente contenuto e con un processore che fa girare fluidi tutti i software, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo MacBook Air (2022) con M2 da ben 512 GB che oggi costa solo 1549,00€ al posto di 1879,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è elevatissimo (ben 330€ in meno sul valore di listino). Inutile dirvi che ci sono pochi pezzi, pertanto il modello in sconto (quello grigio siderale) potrebbe andare a ruba, o peggio, potrebbe terminare l’offerta su Amazon. Affrettatevi se siete interessati, dunque.

MacBook Air (2022): un laptop incredibile

Dobbiamo ricordarvi che, oltre alle spese di spedizione comprese nel prezzo, avrete diritto anche alla consegna celere in pochissimi giorni e alla possibilità di dilazionare l’importo totale del portatile in comode rate con Cofidis o con cinque micropagamenti con il sistema interno al sito (anche a tasso zero). Ci si potrà far recapitare il pacco presso un Amazon Hub o presso il proprio domicilio. Inoltre, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ci sono due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Fra le altre cose, vi ricordiamo che con 512 GB di memoria SSD interna avrete tutto lo spazio necessario per installare applicazioni o archiviare file. Per le foto e i video però, noi vi consigliamo l’abbonamento ad un piano iCloud e per la musica invece, un servizio di streaming audio on demand.

Il chip Apple Silicon M2 fa girare fluidi tutti i software, anche quelli più pesanti come Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve 18 e non solo. Se siete interessati, fate presto: a 1549,00€ al posto di 1879,00€ potrebbe andare a ruba.

