MacBook Air 2022 con M2: che prezzo! Su Amazon risparmi centinaia di euro

Il nuovo MacBook Air con chip M2 è un notebook ultraleggero e portatile che pesa solo 1,24 kg. Grazie alle prestazioni efficienti del potente chip Apple M2, il MacBook Air ha una durata della batteria fino a 18 ore. Inutile girarci intorno, stiamo parlando di uno dei migliori laptop presenti sul mercato.

Oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare il nuovo MacBook Air con chip M2 a soli 1249€, risparmiando oltre 250€ sul suo normale prezzo di listino.

Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è gratuita. La disponibilità è immediata, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani, 22 aprile. Inoltre, sei libero di scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il display Liquid Retina da 13,6″ ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. Il MacBook Air ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie: tutto quello che ti serve per il multi-tasking e aumentare la produttività.

Il tuo Mac ti fa sentire a casa fin dal primo istante e funziona in perfetta sintonia con tutti i tuoi dispositivi Apple. La videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array e il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale rendono il MacBook Air una gioia per gli occhi e per le orecchie. Ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e acquista il MacBook Air con chip M2 a soli 1249€!

