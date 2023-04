MacBook Air (2022) con lo sconto FOLLE del 17% su Amazon

Uno dei portatili più venduti dell’ultimo periodo è sicuramente il meraviglioso MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2. Questo laptop infatti, è un gadget eccezionale, versatile, dotato di tecnologie all’avanguardia, leggero, perfetto per universitari, giovani professionisti e non solo. Oggi lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 1269,00€ al posto di 1529,00€, spese di spedizione incluse.

La consegna sarà celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Ci sarà anche la possibilità di usufruire di una serie di vantaggi non da poco, come la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, o di dilazionare l’importo del PC in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Concludiamo segnalando il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e i due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

MacBook Air (2022): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Il MacBook Air (2022) con chip Apple Silicon M2 è un prodotto veramente speciale: costa poco, ma offre tanto. È votato alla produttività ma anche all’entertainment multimediale. Ha la porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt USB Type-C, un meraviglioso schermo Retina LCD IPS da 13,6 pollici con notch per la webcam, un processore premium che fa girare fluidi anche i software più pesanti e infine, gode di un peso di soli 1,2 Kg. La tastiera è comoda anche per la digitazione prolungata e c’è il pulsante per lo sblocco biometrico mediante Touch ID.

Insomma, il MacBook Air (2022) si configura come un gadget potente, versatile, adatto sia agli studenti che ai professionisti dell’immagine. Ha una batteria che garantisce un giorno di uso intenso con una singola carica. A 1269,00€ questo è il miglior Mac da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.