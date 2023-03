MacBook Air (2022) con il 19% di sconto: lo paghi POCHISSIMO

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa; abbiamo riscontrato infatti che il MacBook Air 2022 oggi si trova scontato a soli 1239,00 €, con un risparmio medio fare al 19% sul prezzo di listino. Inutile dirvi che si tratta di un’offerta strepitosa che noi vi consigliamo di non perdere. Approfittate di questa fantastica promozione per fare posso questo laptop fanless di nuova generazione, dotato del potentissimo processore Apple Silicon M2 e di un design accattivante e alla moda.

MacBook Air (2022): perché sceglierlo?

Acquistandolo su Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna cedere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. Si potrà godere anche della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio interno o mediante quello di Cofidis. In poche parole, potrete comprare “senza pensieri“. Oltre a ciò, vogliamo ricordarvi che si può effettuare il reso gratuitamente entro un mese dal momento dell’acquisto.

Il MacBook Air 2022 si configura come una delle migliori soluzioni perché cerca un computer portatile leggero (pesa solo 1,2 kg), potente il giusto (è in grado di consentire il video editing in 4K ) e perfino bello esteticamente. Le linee riprendono quelle del fratello maggiore MacBook Pro, e il design è infatti all’ultimo grido. A bordo troviamo due porte USB Type-C con tecnologia Thunderbolt e perfino la porta proprietaria MagSafe per la ricarica.

A proposito di ricarica, vi ricordiamo che questo computer ha un’autonomia eccezionale; dura tantissimo e se siete degli studenti universitari o intendete utilizzarlo per lavoro, sappiate che potrete uscire la mattina con la carica al 100% e tornare a casa la sera con ancora un bel po’ di autonomia residua. In poche parole, potrete lasciare il caricatore a casa senza temere di restare a secco.

A soli 1239,00 € con spese di spedizione compresa nel prezzo questo MacBook Air 2022 si prefigura come una delle migliori soluzioni attualmente esistenti in commercio. La colorazione in sconto e quella argento e ci sono a bordo 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB sull’SSD interno. Fate presto se siete interessati.

